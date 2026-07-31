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Александр Бубнов обозначил главную проблему «Локомотива»

Александр Бубнов обозначил главную проблему «Локомотива»
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что главной проблемой московского «Локомотива» является отсутствие лидера на поле. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

«Основная проблема сейчас, на мой взгляд, самая главная проблема — у них нет лидера. Баринов был лидер. С опытом. Батраков… Он лидер по игре, но у него такого опыта и влияния нет. Батраков не может повлиять на Руденко, Бакаева. Он лидер по игре, но не лидер в раздевалке. Там в обороне вроде Монтес есть, но он тоже не лидер. Тем более что легионер, не владеет языком. Вот это проблема», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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