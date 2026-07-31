Воспитанник «Зенита» Сазонов станет игроком «Хетафе» — Marca

Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов станет игроком испанского «Хетафе». Как сообщает издание Marca, 24-летний защитник присоединится к новому клубу на правах свободного агента после истечения срока его контракта с итальянским «Торино».

По данным источника, Сазонов уже тренировался с «Хетафе». Кроме того, игрок был близок к переходу в испанскую команду в последний день прошлогоднего трансферного окна, но тогда сделка сорвалась из-за разногласий с туринским клубом.

Отмечается, что «Хетафе» может подписать двух грузинских игроков в одно трансферное окно, поскольку команда продолжает работу над арендой Георгия Кочорашвили из лиссабонского «Спортинга» с опцией выкупа.