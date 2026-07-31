РПЛ объявила, что матчи текущего сезона будут транслироваться в Китае, упомянув Слуцкого

Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сообщила, что игры текущего сезона будут показывать в прямом эфире в Китае.

«Российская Премьер-Лига возвращается в Китай! Одна из ведущих спортивных цифровых платформ Китая Leisu Sports покажет все матчи сезона-2026/2027 в прямом эфире. Теперь не только Леонид Слуцкий сможет следить за любимой РПЛ», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ в официальном телеграм-канале.

Новый сезон РПЛ пройдёт с 24 июля 2026 года по 29 мая 2027 года. Первое место в прошлой кампании занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).