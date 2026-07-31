Агкацев высказался об уходе Сперцяна из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об армянском полузащитнике Эдуарде Сперцяне. В это трансферное окно хавбек покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».

«Я уже много раз говорил, очень рад за Эдика. В любом случае только самого хорошего ему желаю и надеюсь, что у него всё получится. Конечно, Эдик был лидером команды, можно сказать, душой команды», — сказал Агкацев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.