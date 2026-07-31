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Новичок «Спартака» Парада ответил, что в России лучше, чем в Испании

Новичок «Спартака» Парада ответил, что в России лучше, чем в Испании
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Испанский защитник «Спартака» Виктор Парада ответил на вопрос, что в России лучше, чем в Испании. К красно-белым Парада присоединился в это трансферное окно из «Алавеса». Контракт между 24-летним испанцем и «Спартаком» рассчитан на четыре года.

— Какие у вас первые впечатления от России? Что здесь, на ваш взгляд, лучше, чем в Испании?
— Я ещё очень мало видел, но я приятно удивлён. Знал, что Москва — большой город, но я сам из Мадрида и могу сказать, что в Москве, как и там, высокое качество жизни. Есть чем заняться, очень живой и активный город. Надеюсь, проведу здесь не один год, чтобы я всё смог изучить и познакомиться, — приводит слова Парады «Матч ТВ».

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