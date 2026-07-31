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В «Краснодаре» рассказали, когда вернётся травмированный Кордоба

В «Краснодаре» рассказали, когда вернётся травмированный Кордоба
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, когда ожидается возвращение травмированного нападающего Джона Кордобы. Форвард получил повреждение во время чемпионата мира — 2026. Сейчас колумбиец восстанавливается в Испании.

«Джон проходит сейчас в Барселоне восстановление, делает всё необходимое для того, чтобы вернуться после травмы. В первых числах августа, с 1-го по 10-е, он приедет в Краснодар на заключительную часть подготовки. Там он проходит определённые тесты, МРТ, поэтому чуть-чуть дата может двигаться, но вот в этих числах он будет уже с нами», — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с воронежским «Факелом».

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