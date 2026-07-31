«Сложно комментировать». Семак — об уходе Латышонка в «Балтику» через «Нижний Новгород»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об уходе из клуба голкипера Евгения Латышонка. 29 июля в 12:00 мск «Нижний Новгород» поприветствовал вратаря, написав в соцсетях: «Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды». А через девять часов попрощался с ним, отправив в аренду в «Балтику».

— Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, переход Евгения Латышонка в «Нижний Новгород» и последующую аренду в «Балтику».

— По поводу переходов в «Нижний Новгород» и аренду в «Балтику» мне сложно что-то комментировать. Это какие-то организационные, наверное, вопросы. По Жене я уже говорил, что это очень хороший вратарь и прекрасный человек. Вопрос в том, что после первого успешного сезона уже во втором Денис Адамов стал основным вратарём.

И, конечно, ему психологически очень сложно быть вторым, для него это практически невозможно. Это тот игрок, которому нужно всё время играть. Мы с ним много разговаривали на этот счёт, и, несмотря на то что нам он тоже был нужен — у нас не сказать, что большая вратарская обойма — мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть, и мы его отпустили, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».