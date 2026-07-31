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Мусаев ответил на вопрос о возможных новых летних трансферах «Краснодара»

Мусаев ответил на вопрос о возможных новых летних трансферах «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможных новых летних подписаниях южного клуба.

– Вы уже говорили, что трансферная кампания продолжается. Насколько близок трансфер вингеров в «Краснодар»?
– Многое из того, что мне попадается на глаза, не соответствует действительности. Какие-то люди, которые пишут, что они близко к клубу, они прямо вообще не близко. Полагаю, трансфер будет, наверное, только игрока, который бы мог очень агрессивно претендовать на основной состав. Если будет такая возможность, думаю, мы этот трансфер сделаем. Если не будет возможности, будем, наверное, обходиться теми ресурсами, которые есть. Сейчас такая ситуация, общаемся день ото дня, смотрим, что возможно будет сделать. Возможно, будет, возможно, нет, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».

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