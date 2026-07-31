Мурад Мусаев раскрыл, на какой позиции в «Краснодаре» будет играть Дмитрий Воробьёв

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на какой позиции будет играть нападающий Дмитрий Воробьёв. Форвард присоединился к «быкам» этим летом из «Локомотива».

– Сейчас с приходом Воробьёва в «Краснодаре» два очень сильных фактурных форварда. Может ли быть такая ситуация, чтобы вы рассмотрели игру в два форварда? И какую роль, в том числе Воробьёва, вы видите, может быть, не только в роли центрального нападающего при здоровом Джоне Кордобе?

– Дмитрий Воробьёв — наш воспитанник, мы вместе работали и в молодёжной команде, и в академии. В «Оренбурге», когда он играл, можно сказать, заявил себе о себе в Премьер-Лиге, он играл на фланге. И мы об этом тоже с ним говорили, то есть у него есть опыт игры и понимание игры позиции флангового нападающего, который бы играл в узкой позиции. И, несомненно, мы эту опцию рассмотрим. Сейчас пока альтернативы никакой нет, потому что Джон ещё не готов играть, и Дима играет центрального нападающего. Но по возвращении Джона, вы правы, мы можем играть и в два нападающих, и Воробьёв может играть и на позиции «десятки», и на позиции флангового нападающего. Когда Джон будет на 100% готов, это добавит нашей команде вариативности, может получиться интересное сочетание, и вполне возможно использование вместе Воробьёва и Кордобы, — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с воронежским «Факелом».