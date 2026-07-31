«Есть перелом носа». Мусаев — о состоянии Хуана Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии футболиста своей команды Хуана Боселли. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (3:1) Боселли получил травму носа.
– В прошедшем матче Боселли достаточно много «получил»: и нос у него был побит, и прихрамывал перед заменой. Какое у него сейчас состояние?
– Да, у него перелом есть носа, но он без смещения, и доктор рекомендовал маску, но он сказал, что будет без маски играть, смелый парень. Но там больше проблема сейчас не нос, а почему его заменили. Получил сильный удар в область внутренней поверхности бедра. Вчера тренировался с ограничениями, позавчера вообще не тренировался, поэтому тут ситуация такая: 50 на 50. Посмотрим, сможет ли он сыграть или нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».
- 31 июля 2026
-
16:19
-
16:19
-
16:08
-
16:08
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:31
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
14:50«Локомотив» объявил об уходе Марка Мампасси Официально
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:34
-
14:26
-
14:24
-
14:22
-
14:05
-
13:51
-
13:45
-
13:31