«Есть перелом носа». Мусаев — о состоянии Хуана Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии футболиста своей команды Хуана Боселли. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (3:1) Боселли получил травму носа.

– В прошедшем матче Боселли достаточно много «получил»: и нос у него был побит, и прихрамывал перед заменой. Какое у него сейчас состояние?

– Да, у него перелом есть носа, но он без смещения, и доктор рекомендовал маску, но он сказал, что будет без маски играть, смелый парень. Но там больше проблема сейчас не нос, а почему его заменили. Получил сильный удар в область внутренней поверхности бедра. Вчера тренировался с ограничениями, позавчера вообще не тренировался, поэтому тут ситуация такая: 50 на 50. Посмотрим, сможет ли он сыграть или нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».