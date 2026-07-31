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«Есть перелом носа». Мусаев — о состоянии Хуана Боселли

«Есть перелом носа». Мусаев — о состоянии Хуана Боселли
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии футболиста своей команды Хуана Боселли. В матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином» (3:1) Боселли получил травму носа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

– В прошедшем матче Боселли достаточно много «получил»: и нос у него был побит, и прихрамывал перед заменой. Какое у него сейчас состояние?
– Да, у него перелом есть носа, но он без смещения, и доктор рекомендовал маску, но он сказал, что будет без маски играть, смелый парень. Но там больше проблема сейчас не нос, а почему его заменили. Получил сильный удар в область внутренней поверхности бедра. Вчера тренировался с ограничениями, позавчера вообще не тренировался, поэтому тут ситуация такая: 50 на 50. Посмотрим, сможет ли он сыграть или нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

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