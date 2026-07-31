«Нельзя Никите расслабляться». Мусаев — о Кривцове в роли лидера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о полузащитнике команды Никите Кривцове и его готовности стать лидером чёрно-зелёных.

– Раньше Никита Кривцов всё-таки воспринимался как некий джокер команды, не то чтобы дополнение, но были главные лидеры, это был всё-таки Эдик Сперцян. Насколько Никита сейчас готов в роли лидера?

– Я вижу по нему, что он готов. И по тому, как он ведёт себя внутри коллектива, по тому, как он тренируется, как он играет, я вижу, что он готов. Но в нашем деле самое главное не слова, не наши ощущения, а то, что мы видим на поле. У него всё есть для того, чтобы занять это место… Он уже один из капитанов, он и в прошлом сезоне выводил команду с капитанской повязкой. Его уверенность растёт, его опыт растёт, но у него есть большая конкуренция на этой позиции. Мы хотели сделать это сознательно. Даниил Уткин проводит отличное время после возвращения, прямо как будто и не уезжал. Очень хорошо влился. Также может сыграть на позиции Кривцова и Кристиан, и Воробьёв. Поэтому нельзя Никите расслабляться. Это хорошо, что есть такая конкуренция, — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с воронежским «Факелом».