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«Настоящий капитан и прекрасный человек!» Колыванов — о смерти Франко Барези

«Настоящий капитан и прекрасный человек!» Колыванов — о смерти Франко Барези
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Игорь Колыванов, бывший вингер итальянских «Фоджи» и «Болоньи», в период выступления в Серии А игравший против защитника «Милана» Франко Барези, назвал большой утратой уход из жизни экс-футболиста. Итальянец скончался сегодня, 31 июля, в возрасте 66 лет.

«В начале 1990-х у «Милана» была нереально крутая защита — Барези, Мальдини, Костакурта. Франко сыграл больше 700 матчей за «Милан», один из величайших футболистов, обладал прекрасной скоростью, мышлением, позицию читал, был лидером и в сборной Италии. Барези был настоящим капитаном, он имел весомое слово в раздевалке, президент клуба Берлускони его очень сильно уважал, прислушивался к нему.

Помимо того, что Барези был замечательным игроком, ещё и человек прекрасный. Никогда не грубил на футбольном поле, относился с уважением к тем, кто играл против него. Это большая утрата для всей Италии и каждого, кто когда-то играл против него и помнит его звездой «Милана» в линии обороны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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