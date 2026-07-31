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«Оренбург» договорился о переходе футболиста «Зенита» — источник

«Оренбург» договорился о переходе футболиста «Зенита» — источник
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«Оренбург» договорился о переходе полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Васильева, сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале. По данным источника, сумма сделки составит 60 млн рублей, а футболист подпишет контракт до 2030-го.

Васильеву 22 года, он является воспитанником академии сине-бело-голубых. В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Сочи» на правах аренды. «Оренбург» в первом матче нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги обыграл «Ростов» — 2:1.

Во 2-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют как раз с «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Газовик» 2 августа и начнётся в 16:00 мск.

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