Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан перешёл в греческий «Левадиакос» на правах аренды

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан продолжит карьеру в чемпионате Греции. Нигериец перешёл в «Левадиакос» на правах аренды. Об этом официально сообщила пресс-служба греческой команды.

«Семья «Левадиакос» приветствует Кобнана и желает ему здоровья и больших успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Левадиакоса».

Мозес Кобнан выступает за «Краснодар» с января 2023 года. До переезда в Россию он выступал за словацкий клуб «Подбрезова». В минувшем сезоне в активе африканского игрока 16 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах. В них нападающий отметился двумя мячами и голевой передачей.