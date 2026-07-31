Мурад Мусаев рассказал о целях «Краснодара» на сезон-2026/2027

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о целях «быков» на текущий сезон Альфа-Банк РПЛ. В матче 1-го тура чемпионата чёрно-зелёные одержали победу, обыграв «Рубин» — 3:1. В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место, а годом ранее выиграл РПЛ.

«После прошлых трёх сезонов, думаю, что не о чем даже говорить. У каждого из нас внутри цель максимальная. Мы понимаем, насколько сложно бороться с топ-командами России, но при этом понимаем, что это всё возможно. И нам нужно поскорее сыграться, поскорее чтобы вернулись все игроки, чтоб мы закончили трансферную кампанию, чтоб быстрее начали сыгрываться, чувствовать ритм сезона, чувствовать друг друга лучше. Уверен, команда может заиграть новыми красками с новыми футболистами. Мы это увидели уже в Казани, было много интересных вещей. Также увидели, что многие вещи мы должны ещё улучшить и хорошо поработать. Но мы в предвкушении, потому что можем построить что-то новое: свежая кровь, молодые ребята амбициозные добавились, поэтому будет интересно, у нас только максимальные цели», — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».