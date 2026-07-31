Сын Флорана Малуда перешёл из азербайджанского «Сабаха» в «Базель»

Аарон Малуда, сын бывшего полузащитника «Челси» и сборной Франции Флорана Малуда, перебрался из азербайджанского «Сабаха» в швейцарский «Базель». Как сообщает пресс-служба швейцарской команды, с 20-летним футболистом был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

За новый клуб футболист будет играть под 17-м номером. Во Франции Малуда-младший выступал за молодёжные команды «Лиона», «Ренна» и «Лилля», а первую половину 2025 года провёл в аренде в клубе «Ним Олимпик».

К «Сабаху» Малуда присоединился в сентябре 2025-го. В сезоне-2025/2026 он стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана. По данным СМИ, «Базель» заплатил за трансфер вингера € 2,7 млн.