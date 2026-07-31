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Карседо ответил, рассчитывает ли он на Ливая Гарсию

Карседо ответил, рассчитывает ли он на Ливая Гарсию
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о нападающем команды Ливае Гарсии. В прошлом сезоне Гарсия провёл за «Спартак» 33 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач.

— Ливай Гарсия не вышел на поле ни в Суперкубке с «Зенитом», ни в матче с «Родиной». Вы больше не рассчитываете на него?
— Конечно, рассчитываю на Ливая. Я удовлетворён всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть ещё и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами. Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас, — приводит слова Карседо Sport24.

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