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«Если вы его загнобите, он будет вам засаживать». Бубнов — о Мостовом в «Зените»

«Если вы его загнобите, он будет вам засаживать». Бубнов — о Мостовом в «Зените»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Андрее Мостовом. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее появилась информация, что в услугах Мостового заинтересованы некоторые московские клубы.

«У них ошибок много, у «Зенита». Была ошибка с Круговым, сейчас они… Как многие начинают там уже, и эксперты в том числе, начинают гнобить Мостового. Ну, гнобите. Он сейчас перейдёт в московский клуб и будет… Если вы его загнобите, он перейдёт как Круговой — и будет вам засаживать тоже», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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