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РПЛ сообщила о переносе матча 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА в Москву

РПЛ сообщила о переносе матча 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА в Москву
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Альфа-Банк Российская Премьер-Лига проинформировала о переносе матча 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона донского клуба.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Изменена очерёдность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС.

Встреча 3-го тура пройдёт в Москве 8 августа и начнётся в 20:30 мск, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной встречи будут сообщены позднее», — написано в заявлении РПЛ.

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