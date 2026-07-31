РПЛ сообщила о переносе матча 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА в Москву

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига проинформировала о переносе матча 3-го тура между «Ростовом» и ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры стадиона донского клуба.

«Изменена очерёдность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС.

Встреча 3-го тура пройдёт в Москве 8 августа и начнётся в 20:30 мск, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной встречи будут сообщены позднее», — написано в заявлении РПЛ.

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