Изменено время начала матча «Спартак» — «Краснодар» в 3-м туре РПЛ

Матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар», начнётся на 30 минут ранее назначенного времени, в 20:00 мск. Об этом сообщает телеграм-канал столичного клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

После 1-го тура чемпионата России «Спартак» и «Краснодар» набрали по три очка и занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», в активе которого также три очка, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

В предыдущий раз «быки» и красно-белые встречались в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. В нём подопечные Хуана Карлоса Карседо обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).