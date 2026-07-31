Леон Горецка предложил сотрудничество «Барселоне» — Моретто

Бывший полузащитник «Баварии» Леон Горецка, пребывающий в статусе свободного агента, предложил сотрудничество «Барселоне». Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X.

По данным источника, каталонцы не планируют этим летом подписывать полузащитников и не заинтересованы в трансфере Горецки.

31-летний Леон Горецка выступал за «Баварию» с 2018 года. С клубом он стал семикратным чемпионом Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), трёхкратным обладателем Кубка Германии (2018/2019, 2019/2020, 2025/2026), четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2018, 2020, 2021, 2025), победителем Лиги чемпионов (2019/2020), Суперкубка УЕФА (2020) и клубного чемпионата мира (2020).