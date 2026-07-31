15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леон Горецка предложил сотрудничество «Барселоне» — Моретто

Леон Горецка предложил сотрудничество «Барселоне» — Моретто
Комментарии

Бывший полузащитник «Баварии» Леон Горецка, пребывающий в статусе свободного агента, предложил сотрудничество «Барселоне». Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X.

По данным источника, каталонцы не планируют этим летом подписывать полузащитников и не заинтересованы в трансфере Горецки.

31-летний Леон Горецка выступал за «Баварию» с 2018 года. С клубом он стал семикратным чемпионом Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), трёхкратным обладателем Кубка Германии (2018/2019, 2019/2020, 2025/2026), четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2018, 2020, 2021, 2025), победителем Лиги чемпионов (2019/2020), Суперкубка УЕФА (2020) и клубного чемпионата мира (2020).

Материалы по теме
Тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс», подписание контракта — в выходные — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android