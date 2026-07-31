«Тоттенхэм» может побороться с «Арсеналом» за Феррана Торреса из «Барселоны» — Sport.es

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу после получения отказа от форварда «Борнмута» Эли Крупи. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Арсенал» также активизировал интерес к чемпиону мира 2026 года, поскольку не смог продвинуться в переговорах о переходе вингера Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». Вариант с трансфером форварда Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» также является маловероятным.

Подчёркивается, «Барселона» по-прежнему заинтересована в продлении контракта с нападающим. Будущее Торреса зависит от его решения.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: