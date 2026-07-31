Сергей Семак оценил вратарскую бригаду «Зенита» после ухода Латышонка

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, изменится ли вратарская бригада сине-бело-голубых после ухода из клуба голкипера Евгения Латышонка. Футболист перешёл в «Нижний Новгород», после чего отправился в аренду в калининградскую «Балтику».

— Если можно, уточняющий вопрос. Значит ли это, что вратарская бригада приобрела уже окончательный вид на этот сезон?

— Посмотрим, сейчас у нас три вратаря, будем смотреть, насколько нужны нам будут какие-то изменения или нет. Времени ещё достаточно много, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент за «Зенит» выступают Денис Адамов, Богдан Москвичёв и Даниил Одоевский.