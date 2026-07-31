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Экс-игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал копию кубка мира на аукционе — L’Équipe

Экс-игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал копию кубка мира на аукционе — L’Équipe
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Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамен Менди, ныне выступающий за польский «Погонь», продал свою копию Кубка мира на аукционе, организованном американским аукционным домом Goldin. Об этом сообщает L’Équipe.

Чемпион мира 2018 года продал свою копию трофея на аукционе, который завершился 25 июля. Награда была продана за € 54 тыс. Стоит отметить, эта цена является несколько заниженной, поскольку во время проверки на трофее были найдены трещина у основания и незначительные следы износа. Покупатель также получил сертификат, подписанный Менди.

Ранее игрок выступал за «Гавр», «Марсель», «Монако», «Манчестер Сити», «Лорьян» и «Цюрих». В составе «Монако» Менди становился чемпионом Франции, с «Манчестер Сити» он трижды выиграл АПЛ, дважды — Кубок лиги, а также Суперкубок страны.

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