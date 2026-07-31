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«Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу Даку

«Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу Даку
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«Спартак» сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В клубе решили активировать сумму отступных за форварда в € 11 млн. Это будет сделано, если удастся договориться с нападающим по личным условиям.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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