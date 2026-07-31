АФК выразила солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ насчёт плана Инфантино продать долю в ЧМ

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) опубликовала новое сообщение на тему намерения президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Азиатская футбольная конфедерация выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, подчёркивая серьёзную озабоченность по поводу предложения ФИФА о привлечении частных инвестиций в главные соревнования ФИФА и процесса принятия решений относительно FIFA Forward Enterprise (FFE). Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира по футболу стала предметом общественного обсуждения, должен беспокоить всех, кому небезразлично будущее нашей игры. Футбол никогда не должен был оказаться в таком положении.

На этом фоне, а также с учётом чётких позиций, выраженных УЕФА и КОНКАКАФ, и беспрецедентных разногласий, возникших в футбольном мире, Азиатская футбольная конфедерация считает, что предлагаемая мера не может реально достичь необходимого широкого консенсуса и единства во мнениях, требуемого для дальнейшего продвижения. Чемпионат мира по футболу FIFA — это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено.

Хотя в настоящее время основное внимание уделяется FFE, Азиатская футбольная конфедерация считает, что эта проблема выходит далеко за рамки одного предложения. Скорее она выявила фундаментальные недостатки в процессах консультаций и принятия решений ФИФА, которые теперь необходимо устранить. Хотя АФК принимает во внимание последние разъяснения ФИФА по этому предложению, основные вопросы, касающиеся управления, институциональных процессов и содержательных консультаций, остаются без ответа.

Предложение столь глобального масштаба, способное повлиять на коммерческое, спортивное и стратегическое будущее мирового футбола, не должно приниматься в рамках процессов, которые оставляют конфедерации, ассоциации-члены и даже собственные руководящие органы ФИФА, включая Совет ФИФА, в неведении. Главной задачей мирового футбола должно быть обеспечение того, чтобы решения такого масштаба принимались в рамках прозрачных процессов, пользующихся доверием футбольного сообщества.

Это не первый случай, когда основные заинтересованные стороны сталкиваются со значительными инициативами после того, как направление развития, по-видимому, уже определено. Такой подход подрывает доверие к системе управления ФИФА и уменьшает авторитет её уставных органов. Никакой последующий процесс консультаций, какими бы благими намерениями он ни обладал, не может заменить заблаговременное взаимодействие с соответствующими органами ФИФА и футбольным сообществом.

Азиатская футбольная конфедерация считает, что этот момент должен стать катализатором для усиления институциональных реформ. Хотя каждая национальная федерация футбола (FIFA) должна иметь возможность рассматривать и принимать решения по предложениям, затрагивающим будущее мирового футбола, подлинная демократия измеряется не только возможностью голосовать. Она начинается с прозрачного управления, своевременных консультаций, информированного обсуждения и подлинного участия на протяжении всего процесса принятия решений.

В связи с этим Азиатская футбольная конфедерация призывает ФИФА провести срочный пересмотр своей системы управления и принятия решений, чтобы обеспечить разработку предложений глобального значения посредством надлежащих консультаций, конструктивного взаимодействия и соответствующего надзора со стороны уставных органов ФИФА.

Чемпионат мира по футболу FIFA, как и сама игра, принадлежат всей мировой футбольной семье. Их будущее всегда должно формироваться коллективно, через институты, которые отражают голоса всех конфедераций и футбольных ассоциаций», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте АФК.