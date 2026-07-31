«Челси» избежал снятия очков за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче

Футбольная ассоциация Англии (FA) на официальном сайте проинформировала, что «Челси» избежал снятия очков за нарушения при работе с посредниками при руководстве Романа Абрамовича. Однако клубу придётся заплатить штраф в £ 10 млн (€ 11,7 млн). Также «синие» получили запрет на трансферы на два окна условно.

В ноябре 2023 года появилась информация о возможном нарушении «Челси» финансового фэйр-плей из-за выплат агентам Эдена Азара, Н'Голо Канте, Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонский клуб вёл диалог с АПЛ насчёт выплаты компенсации с целью избежания санкций. В 2025 году Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила «Челси» 74 обвинения о нарушении правил с 2009 по 2022 год.

«Челси» признал 74 нарушения правила E1.2 FA до слушания, и независимая регулирующая комиссия наложила вето на вычет шести очков с условным сроком 30 июня 2027 года, а также вынесла штраф в размере £ 10 млн.

Клуб подал апелляцию на снятие очков, и независимый апелляционный совет удовлетворил апелляцию и отменил это наказание после дальнейшего слушания. Вместо этого Апелляционный совет наложил запрет на регистрацию новых игроков на два полных и последовательных трансферных окна условно до 30 июня 2027 года.

Штраф в £ 10 млн, наложенный Регулирующей комиссией, не подлежал обжалованию, и вся сумма будет инвестирована в развитие детско-юношеского футбола», – написано в заявлении FA.

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