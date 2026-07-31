«Не люблю громкие слова, что мы семья, но это правда». Мусаев — о возвращении Уткина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возвращении полузащитника и воспитанника клуба Даниила Уткина в команду.

– Для вас возвращение Уткина — это что? Всё-таки это человек, с которым вы прошли огромное количество матчей.

– Да вы правы. С ребятами — Уткин, Черников, Сперцян, Сафонов – мы прошли огромный путь, когда они ещё были детьми, стали профессиональными футболистами, вместе, условно, играли в Лиге чемпионов, выигрывали титулы. Поэтому, знаете, часто в футболе команда — это как семья.

Я не люблю громкие слова, что мы все семья, но это правда. В каком плане? В плане взаимоотношений. Где-то с кем-то ты можешь ругаться, кого-то ты можешь поругать, кто-то может на тебя обидеться. Но глобально мы здесь все для того, чтобы добиваться побед, становиться лучше. И у нас часто бывают такие истории, когда можем поругаться, но никто ни на кого зла не держит. Мы как тренеры хотим, чтобы наши футболисты были лучшими.

Так произошло, что Даня ушёл в своё время, но потом мы хорошо стали общаться, всю эту ситуацию забыли. Из нескольких был ряд кандидатов на эту позицию, мы узнали, доступен ли он, его желание. Он очень хотел вернуться, поэтому все карты сошлись и спустя пять лет, не знаю, каждую тренировку тренируется с максимальной самоотдачей. Он очень легко зашёл в плане понимания требований. Даже с теми, с кем он не играл, очень хорошо получается, но впереди много работы, не совсем удачные были последние годы, однако нужно сохранить его энтузиазм.

Сейчас у нас очень много матчей. И у всех будет игровое время, у всех будет возможность набрать форму, и дальше уже 50/50, кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. У нас здесь нет каких-то людей заслуженных или так далее. Кто сегодня лучший, тот и будет на поле, мы хотим выиграть, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

За «Краснодар» Уткин провёл 64 матча во всех турнирах в период с 2018 по 2021 год. С 2022 года футболист выступал в составе «Ростова», после чего на правах аренды также играл за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».