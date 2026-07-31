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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о выборе исполнителей стандартных положений

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о выборе исполнителей стандартных положений
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом» высказался о штатных исполнителях штрафных ударов и пенальти в команде.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут тоже идёт работа, практически каждый день ищем оптимального исполнителя. Знаем, что Уткин забил много мячей со штрафных. У Боселли тоже хорошие показатели. Лукас Оласа хорошо исполняет штрафные удары. Пробуем многих игроков, и Никиту Кривцова на подачах угловых, штрафных. И тут повторюсь, ещё идёт работа и поиск оптимальных сочетаний. То же самое и по пенальтистам. Есть три-четыре человека, которые постоянно тренируют пенальти — и там уже либо выберем одного, либо от игры к игре будем назначать кого-то», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».

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