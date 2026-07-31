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Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино покинуть пост президента ФИФА

Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино покинуть пост президента ФИФА
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Премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнэм считает, что президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино стоит покинуть свою должность после того, как футбольные конфедерации выступили против продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Это было возмутительное предложение. Сама мысль, что этот план вообще может быть выдвинут, показывает, что, на мой взгляд, президент ФИФА — неподходящий человек для руководства организацией», — приводит слова Бёрнэма The Telegraph.

В четверг, 30 июля, УЕФА заявил о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав частным инвесторам. В тот же день КОНКАКАФ отвергла идею, предложенную ФИФА. В пятницу, 31 июля, АФК поддержала УЕФА и КОНКАКАФ.

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