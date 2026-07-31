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Капитан «Родины» Мещанинов назвал главных соперников команды в нынешнем сезоне РПЛ

Капитан «Родины» Мещанинов назвал главных соперников команды в нынешнем сезоне РПЛ
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Защитник и капитан московской «Родины» Артём Мещанинов высказался о главных соперниках команды в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«Определяющими будут игры не с фаворитами турнира, а с «Ростовом», махачкалинским «Динамо», «Факелом». Нам нужно просто набирать очки с командами и по стоимости, и по игрокам точно такими же, как у нас. Нам нужно действовать от игры к игре, набираться сил после Кубка, смотря какая ротация у нас будет. Всё ещё впереди», — заявил Мещанинов в эфире «Матч Премьер».

В 1-м туре нынешнего сезона высшего дивизиона российского первенства «Родина» уступила «Спартаку» со счётом 0:3.

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