Симутенков рассказал, каким человеком был легендарный капитан «Милана» Барези

Бывший футболист итальянских «Реджаны» и «Болоньи» Игорь Симутенков высказался об экс-защитнике «Милана» Франко Барези. Итальянец скончался сегодня, 31 июля, в возрасте 66 лет.

«Я не застал в «Милане» великих нидерландцев — ван Бастена, Гуллита, Райкарда. К середине 1990-х в клубе уже прошла смена поколений. Новая плеяда тоже была в порядке: Савичевич, Бобан, Десайи. Но особняком среди них стоял Барези. Человек-легенда не только для клуба, но и всего итальянского и мирового футбола. Пример верности родной команде. Образец капитана.

Одну игру я против них точно сыграл — за «Реджану» в Милане. Если не ошибаюсь, мы должны были встречаться где-то в конце года, но матч чемпионата перенесли из-за участия «Милана» в Межконтинентальном кубке. Я даже гол на «Сан-Сиро» забил. К сожалению, в ответ мы пропустили два и проиграли 1:2. Команда у Капелло была очень сильная.

Каким запомнился мне? Небольшого роста как для центрального защитника, но всегда неуступчивый, цепкий, дерзкий, боевитый, с характером — настоящий капитан. Никогда не видел — ни в играх, ни в телетрансляциях — Барези улыбающимся. Всё время серьёзный, сосредоточенный. Да и в жизни, как мне кажется, он был настоящим работягой, трудягой. Видно было: при всех своих регалиях — очень скромный человек. Его смерть — огромная потеря для мирового футбола», — рассказал Симутенков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.