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С Мудрика сняли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

С Мудрика сняли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
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С крайнего нападающего «Челси» Михаила Мудрика сняли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) подтвердила завершение дисциплинарного разбирательства в отношении вингера лондонской команды. Об этом пресс-служба FA на официальном сайте.

Как сообщает журналист Бобби Винсент, ожидается, что Мудрик присоединится к команде в Гонконге.

Напомним, в 2024 году футболист был временно отстранён после того, как в его допинг-пробе, взятой в октябре 2024 года, нашли следы мельдония. В мае 2025 года FA предъявила нападающему обвинение в нарушении антидопинговых правил. В январе 2026 года FA дисквалифицировала Мудрика на четыре года.

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