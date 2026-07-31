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«Игра была на встречных курсах». Капитан «Родины» Мещанинов — о матче со «Спартаком»

«Игра была на встречных курсах». Капитан «Родины» Мещанинов — о матче со «Спартаком»
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Защитник и капитан московской «Родины» Артём Мещанинов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Хочу отметить, что и у нас было достаточно много моментов в первом тайме. У нас была острота в атаке — четыре момента и пенальти, который могли поставить. Игра была на встречных курсах, если посмотреть по пробегу, в общем мы больше пробежали, только уступили в спринтерской работе. Серёжа [Волков] потащил, насколько я помню, два хороших момента. Чувствовалось, что «Спартак» хорошо атакует, наполняет зоны.

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» нужно выносить за рамки, потому что они обладают составом игроков на порядок выше в лиге и по стоимости, и по принятию решений. В этой игре от нас никто ничего не ожидает, что мы приедем и загоним «Спартак» на их половину поля. Нужно было просто показать себя и войти в сезон. Чуть‑чуть не так мы действовали в первом тайме, во втором стало лучше», — сказал Мещанинов в эфире «Матч Премьер».

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