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Симутенков рассказал, как Анчелотти ставил Франко Барези в пример игрокам «Реджаны»

Симутенков рассказал, как Анчелотти ставил Франко Барези в пример игрокам «Реджаны»
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Бывший футболист итальянской «Реджаны» Игорь Симутенков рассказал, как Карло Анчелотти, на тот момент возглавлявший команду, приводил в пример своего экс-одноклубника по «Милану» Франко Барези. Итальянский защитник скончался сегодня, 31 июля, в возрасте 66 лет.

«Когда Карло Анчелотти пришёл в «Реджану» — это был его первый самостоятельный руководящий опыт — он внедрил в тренировочный процесс новый разминочный комплекс: ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы, слалом между фишками и так далее. В течение 15 минут мы таким образом разогревались перед основной работой. Анчелотти рассказал, что Барези проделывал все эти упражнения в «Милане» индивидуально: приходил раньше всех на поле, ставил перед собой 12 конусов и обводил их. Карло задал тогда риторический вопрос: «Что заставляло человека, выигравшего всё на свете, уже на закате карьеры повторять это снова и снова?» По-моему, очень сильный пример. Профессионалом Барези был до мозга костей», — рассказал Симутенков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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