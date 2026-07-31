Федерация футбола Мексики не стала отказываться от идеи Инфантино продать долю в ЧМ

Федерация футбола Мексики (FMF) на официальной странице в социальной сети X опубликовала сообщение, в котором не стала отказываться от идеи президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«28 июля 2026 года ФИФА уведомила Федерацию футбола Мексики о предложении президента Джанни Инфантино увеличить доходы программы FIFA Forward, основного инструмента содействия позитивному развитию футбола в мире, на основе новой финансовой модели.

В вышеупомянутом сообщении ФИФА заявляет, что для того, чтобы федерации могли принять обоснованное решение об участии в этом механизме, будут созданы рабочие группы для распространения информации и документации, связанной с новой моделью.

В этой связи Федерация футбола Мексики (FMF) проведёт тщательный анализ и изучение вопроса, чтобы принять решение, наилучшим образом способствующее развитию мексиканского футбола», — сказано в сообщении FMF.