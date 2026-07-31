«Старики, женщины, дети плакали». Симутенков — о прощальном матче Барези

Бывший футболист итальянских «Реджаны» и «Болоньи» Игорь Симутенков вспомнил прощальный матч экс-защитника «Милана» Франко Барези. Итальянец скончался сегодня, 31 июля, в возрасте 66 лет.

«Позже мне удалось побывать на прощальном матче Франко. В 1997 году по такому случаю организовали игру звёзд «Милана» и мира. Я восстанавливался после травмы, и массажист Гена Беленький предложил: «Может, съездим?» Конечно, я согласился: такое событие! «Сан-Сиро» набился битком — 60 или 70 тысяч зрителей. Когда во втором тайме Барези меняли, на арене выключили свет. На трибунах зажглись фонарики, телефоны, зажигалки. Весь стадион встал — и аплодировал минут 10! И каждый второй, по-моему, плакал: взрослые люди, старики, женщины, дети. Очень трогательный момент», — рассказал Симутенков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.