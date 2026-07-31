«Челси» сделал заявление в связи со снятием с Мудрика четырёхлетней дисквалификации

«Челси» на официальном сайте опубликовал заявление после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисциплинарного разбирательства в отношении нападающего лондонской команды Михаила Мудрика. В январе 2026 года Мудрик был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Футбольный клуб «Челси» принимает к сведению сегодняшнее заявление Футбольной ассоциации, подтверждающее завершение антидопингового разбирательства в отношении Михаила Мудрика.

С самого начала это был чрезвычайно сложный период для Миши как в профессиональном, так и в личном плане, и мы рады, что дело наконец-то разрешилось, что позволяет ему немедленно вернуться к футболу.

Всегда поддерживали Мишу на протяжении всего этого процесса, полностью уважая при этом целостность антидопинговой системы и правовой процедуры.

Приветствуем признание того, что достижения в применимых стандартах научной отчётности для более надёжного тестирования означают, что, если бы образец Миши был проанализирован в соответствии с современными техническими требованиями, он не был бы зарегистрирован как положительный результат, и не было бы нарушения антидопинговых правил. Это важная часть контекста, окружающего согласованное решение, и позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперёд.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещённые вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм. На протяжении всего этого процесса он вёл себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере.

Знаем, как много значит для него эта возможность вернуться. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь Мише вернуться в команду и возобновить свою карьеру. Футбольный клуб «Челси» по-прежнему полностью привержен высочайшим стандартам спортивной честности и соблюдению всех антидопинговых правил. Теперь все в клубе с нетерпением ждут возможности помочь Мише полностью восстановиться, вернуться в состав команды и на поле», — написано в заявлении.

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