«Галатасарай» опубликовал сообщение с опровержением слухов о трансфере Мусиалы

Турецкий «Галатасарай» в соцсетях опубликовал официальное заявление с опровержением слухов об активной работе клуба над трансфером полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

«В связи с распространением в последнее время заведомо вводящей в заблуждение и неточной информации о нашем клубе, считаем необходимым проинформировать общественность.

Утверждения, что профессиональный футболист Джамал Мусиала перейдёт в «Галатасарай», являются ложными. Настойчивое стремление оставить эти домыслы, ложность которых была явно доказана, на повестке дня — это попытка ввести общественность в заблуждение и создать впечатление, подрывающее трансферную деятельность нашего клуба. Примечательно, что лица и СМИ, стоящие за этими спекуляциями, также делали аналогичные необоснованные заявления и в прошлом сезоне.

Спортивный клуб «Галатасарай» осуществляет трансферную деятельность с большой осторожностью и конфиденциальностью, в соответствии с интересами нашего клуба. Ложные новости и спекулятивные заявления не изменят принципы и цели работы нашего клуба.

Убедительно просим общественность и преданных болельщиков «Галатасарая» опираться исключительно на официальные заявления нашего клуба и игнорировать все слухи и домыслы, не отражающие правду, а также отдельных лиц и СМИ, которые постоянно их распространяют», — сказано в сообщении турецкого клуба.