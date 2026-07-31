ФИФА ускорила процесс расширения ЧМ-2030 до 64 команд на фоне бойкота УЕФА — Харрис

ФИФА ускорила процесс расширения чемпионата мира — 2030 с 48 до 64 сборных на фоне бойкота турнира со стороны УЕФА в случае, если ФИФА продаст права на свои соревнования частным инвесторам. Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис, в чьём распоряжении оказался конфиденциальный документ, который рассылает организация.

«ФИФА рассматривает стратегические последствия возможного расширения чемпионата мира. В связи с этим ФИФА желает назначить независимое агентство для определения того, повлияет ли и каким образом расширение чемпионата мира с 48 до 64 команд-участниц, начиная с турнира 2030 года, на привлекательность турнира и на футбольную экосистему.

Запрос направлен как на оценку доходов от турнира, так и на всестороннюю оценку изменений с точки зрения футбольной экосистемы (бренды, вещатели, аудитории, медиакомпании, федерации, конфедерации, лиги, клубы и другие заинтересованные стороны спортивной индустрии).

Анализ должен проверить рыночный спрос и системные последствия этого шага, включая коммерческое пространство и риск насыщения. Данные опросов потребителей или болельщиков могут быть использованы, если это поможет, но они не должны становиться центром исследования, которое остаётся исследованием, ориентированным на B2B-сегмент», — написано в документе ФИФА, опубликованном Харрисом на странице в социальной сети X.

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