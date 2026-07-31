Тренер «Арсенала» Микель Артета: совершенство должно быть нашим стандартом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, чего требует от своей команды перед новым сезоном. По итогам предыдущей кампании «канониры» стали чемпионами Англии.

«Это станет началом. Совершенство должно быть нашим стандартом, чтобы подталкивать нас к покорению новых вершин. Мы трудимся каждый день, проявляя всё большую решимость и амбиции, потому что мы показали, что у нас есть всё необходимое. Теперь мы должны показать, что достойны этого уровня, хотим стать сильнее и вывести этот футбольный клуб на совершенно новый уровень», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».