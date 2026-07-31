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Родина — Ростов: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ 2026/2027, 31 июля 2026

«Родина» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ
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Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 встретятся «Родина» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила московскому «Спартаку» со счётом 0:3. «Ростов» проиграл «Оренбургу» — 1:2.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место и получила путёвку в элитный дивизион. «Ростов», в свою очередь, финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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