«Родина» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 встретятся «Родина» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Арена-Химки», где «Родина» проводит свои домашние встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» уступила московскому «Спартаку» со счётом 0:3. «Ростов» проиграл «Оренбургу» — 1:2.

В прошлом сезоне «Родина» выступала в Лиге Pari (Первой лиге), где заняла первое место и получила путёвку в элитный дивизион. «Ростов», в свою очередь, финишировал на 10-м месте в РПЛ.