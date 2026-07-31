15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Палмер: идеи Алонсо для нас как глоток свежего воздуха

Полузащитник «Челси» Палмер: идеи Алонсо для нас как глоток свежего воздуха
Комментарии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высоко отозвался о тренере Хаби Алонсо, который ранее возглавил команду.

«Работать с Хаби Алонсо и его тренерским штабом очень приятно. Для нас, игроков, его идеи — как глоток свежего воздуха. Мы наслаждаемся этим», — приводит слова Палмера Yahoo Sports.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
«Челси» сделал заявление в связи со снятием с Мудрика четырёхлетней дисквалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android