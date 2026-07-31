Полузащитник «Челси» Палмер: идеи Алонсо для нас как глоток свежего воздуха

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высоко отозвался о тренере Хаби Алонсо, который ранее возглавил команду.

«Работать с Хаби Алонсо и его тренерским штабом очень приятно. Для нас, игроков, его идеи — как глоток свежего воздуха. Мы наслаждаемся этим», — приводит слова Палмера Yahoo Sports.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.