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Эдди Хау покинул пост тренера «Ньюкасла», который он возглавлял с 2021 года

Эдди Хау покинул пост тренера «Ньюкасла», который он возглавлял с 2021 года
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«Ньюкасл» на официальном сайте объявил, что Эдди Хау принял решение покинуть пост главного тренера «сорок».

Хау был назначен на должность главного тренера «Ньюкасла» в ноябре 2021 года. Под руководством 48-летнего специалиста чёрно-белые дважды квалифицировались в Лигу чемпионов и впервые в истории клуба вышли в плей-офф этого турнира.

В сезоне-2024/2025 «сороки» под руководством Хау выиграли Кубок лиги, который стал первым внутренним трофеем команды за 70 лет.

«Его страсть, преданность и связь с городом, клубом и его болельщиками оставались неизменными на протяжении всего его пребывания на северо-востоке Англии. Он помог заложить основы, которые обеспечили клубу прочные позиции в будущем», — написано в сообщении.

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