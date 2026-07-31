Лебеденко заявил, что был готов остаться в системе «Торпедо» после завершения карьеры

Тренер «Факела» Игорь Лебеденко заявил, что после завершения игровой карьеры был готов остаться в структуре московского «Торпедо». Экс-футболист является воспитанником автозаводцев, в системе клуба он находился с 1989-го по 2004-й и с 2019-го по 2024-й.

«Контракт мог быть продлён, [бывший главный тренер «Торпедо»] Кононов был не против, если я останусь. Он считал, что должен быть помощник в раздевалке. Сейчас, будучи тренером, понимаю, что такие люди должны быть. Возможно, даже не получая большого игрового времени на поле, но для раздевалки это очень важные люди. В принципе, с Саней Рязанцевым мы этим и занимались.

А уже после завершения сезона у меня было два‑три месяца, чтобы понять, что я хочу, пока у нас были переговоры с торпедовскими руководителями. Хотя это сложно назвать переговорами. Просто когда мне надо было, я звонил и спрашивал, есть ли по мне какая‑то ситуация, я предлагал, навязывал свои варианты, чем могу быть полезен. Я подходил к руководителям, просил дать молодёжную команду для старта тренерской карьеры. Я ваш воспитанник, все должны были быть в плюсе. Но так получилось, что пригласили другого человека, по сути, даже мне ничего не предложив», — заявил Лебеденко в эфире «Матч Премьер».