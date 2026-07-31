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Месси провёл отпуск после ЧМ-2026 с заболевшим отцом — The Straits Times

Месси провёл отпуск после ЧМ-2026 с заболевшим отцом — The Straits Times
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси провёл отпуск после чемпионата мира 2026 года со своим отцом Хорхе. Во время мирового первенства семья аргентинского футболиста подтвердила наличие у Хорхе Месси проблем со здоровьем, однако подчеркнула улучшение его состояния. Об этом сообщает The Straits Times.

По информации источника, из-за желания провести время с семьёй нападающий «Интер Майами» также не принял участие в Матче всех звёзд (29 июля), в котором команда звёзд МЛС в Шарлотте, США, победила команду звёзд Лиги MX (Мексика)

На чемпионате мира 2026 года Месси принял участие в восьми матчах, где забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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