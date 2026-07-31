Александр Максименко ответил, хочет ли он провести всю жизнь в «Спартаке»

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил, готов ли он всю жизнь провести в системе красно-белых.

— Ты готов провести в «Спартаке» всю жизнь?

— Конечно, если не выгонят. Жизнь такая штука — не знаешь. Потенциально — да [провести всю карьеру в «Спартаке»]. Но как подвернётся, как жизнь ляжет? Живём сегодняшним днём, — сказал Максименко в свежем выпуске на YouTube-канале сборной России.

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Фонбет Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.