Европарламент хочет вызвать Инфантино на слушания из-за идеи продажи доли в ЧМ — Euronews

Европейский парламент готовится вызвать президента ФИФА Джанни Инфантино на слушания из-за его плана о продаже части прав на турниры частным инвесторам. Об этом сообщает Euronews.

По информации источника, в письме, распространяемом среди депутатов Европарламента, Инфантино призывают напрямую отвечать на вопросы должностных лиц в духе «прозрачности и демократической подотчётности, за которые публично выступает сама ФИФА».

Указанное письмо распространяется польским депутатом Богданом Здруевским. В нём содержится прямая критика действий Инфантино на посту главы ФИФА, а также требование явиться в Европарламент для дачи объяснений.

В четверг, 30 июля, УЕФА заявил о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав частным инвесторам. В тот же день КОНКАКАФ отвергла идею, предложенную ФИФА. В пятницу, 31 июля, АФК поддержала УЕФА и КОНКАКАФ.

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