«Конечно, я бы оставил себя». Максименко — о замене перед серией пенальти в финале КР

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о замене перед серией пенальти с «Краснодаром» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. В тот момент на поле вышел Илья Помазун. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:3 пен.).

— Почему тебя поменяли перед серией пенальти, не обидно было?

— Не ко мне вопрос. Да нет, не обидно, если выиграли. Не в первый раз. Если б моя воля была, конечно, я бы оставил себя. Но это был второй раз, поэтому я уже был готов. И как бы выиграли — кайф чисто. Всё остальное уходит на задний план, — сказал Максименко в видео на странице сборной России «ВКонтакте».

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.