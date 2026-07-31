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«Конечно, я бы оставил себя». Максименко — о замене перед серией пенальти в финале КР

«Конечно, я бы оставил себя». Максименко — о замене перед серией пенальти в финале КР
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о замене перед серией пенальти с «Краснодаром» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. В тот момент на поле вышел Илья Помазун. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Почему тебя поменяли перед серией пенальти, не обидно было?
— Не ко мне вопрос. Да нет, не обидно, если выиграли. Не в первый раз. Если б моя воля была, конечно, я бы оставил себя. Но это был второй раз, поэтому я уже был готов. И как бы выиграли — кайф чисто. Всё остальное уходит на задний план, — сказал Максименко в видео на странице сборной России «ВКонтакте».

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.

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