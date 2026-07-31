Кривцов и Максименко поделились подробностями общения с иностранными футболистами

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и вратарь московского «Спартака» Александр Максименко в сюжете «Разговоры по душам со сборной» обсудили быт с иностранными футболистами в своих командах.

Кривцов: Нормально, но большую часть атмосферы русские ребята занимают. Иностранцы тоже поддерживают, на мероприятиях мы вместе всегда, нет разногласий. Хорошие отношения.

Максименко: Русский учат?

Кривцов: Когда у нас был Кайо, он нормально знал. А так, базовые фразы, думаю, большинство знает.

Максименко: У нас так же, по сути. Тренер пришёл, сказал, что нужен русский костяк, потому что российская команда. Ведь мы знаем историю клуба, как это всё должно работать внутри, — приводит слова футболистов YouTube-канал сборной России.